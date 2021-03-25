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Evlat nöbetindeki ailelerin 'Başkan Erdoğan' heyecanı: Dört gözle yolunu bekliyoruz

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Giriş: 25.03.2021 15:35
Güncelleme:25.03.2021 15:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için oturma eylemini sürdüren aileler ile ilgili "Diyarbakır'daki gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah" demesinin ardından evlat nöbeti tutan aileler, heyecan yaşadı. Erdoğan'ın yolunu gözlediklerini söyleyen, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir oğlu terör örgütü PKK tarafından öldürülen, bir oğlu da dağa kaçırılan, evlat nöbetindeki Necibe Çiftçi, "Biz çok sevinç içindeyiz, çok heyecanlıyız, dört gözle Cumhurbaşkanı'mızın yolunu bekliyoruz. İnşallah bize hayırlı bir müjde getirir" dedi.
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