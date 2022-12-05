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Evlat nöbetinde sayı 334'e yükseldi! Ailelerinin HDP binası önünde evlat nöbeti sürüyor

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 13:25
Güncelleme:05.12.2022 13:25
Son dakika haberleri… Diyarbakır ailelerinin evlat direnişi sürüyor. Evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Evlat nöbeti tutan aile sayısı 334'e yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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