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Evlat nöbetinde bir buluşma daha! PKK’dan kaçarak teslim oldu

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 15:09
Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, “1 örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu.” ifadelerini kullandı.
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