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Evlat nöbeti karşılık buldu! Bir annenin daha gözyaşları dindi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2021 18:26
Muş'ta evlat nöbeti tutan anne, emniyet müdürlüğüne davet edildi. Karşısında 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlunu görünce sevinçten nutku tutuldu. Dağdan kaçan genç, annesine çifte bayram yaşattı. Böylece 100'ncü buluşma gerçekleşmiş oldu. Bir müjdeli haber de içişleri bakanlığından geldi. 5 PKK'lının daha teslim olduğu bildirildi.
Evlat nöbeti karşılık buldu! Bir annenin daha gözyaşları dindi
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