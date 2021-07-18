18 Temmuz 2021, Pazar
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Evlat nöbeti karşılık buldu! Bir annenin daha gözyaşları dindi
Muş'ta evlat nöbeti tutan anne, emniyet müdürlüğüne davet edildi. Karşısında 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlunu görünce sevinçten nutku tutuldu. Dağdan kaçan genç, annesine çifte bayram yaşattı. Böylece 100'ncü buluşma gerçekleşmiş oldu. Bir müjdeli haber de içişleri bakanlığından geldi. 5 PKK'lının daha teslim olduğu bildirildi.