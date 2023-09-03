Evlat Nöbeti 5’inci yılında

'Diyarbakır'da Evlat Nöbeti beşinci yılına girdi. Beş yıl önce bugün bir grup annenin haykırışı diğer annelere de cesaret verdi. 45 aile çocuğunu terörün pençesinden çekip aldı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.