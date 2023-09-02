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Evlat nöbeti 5. yılında! 364 aile katıldı, 45 aile evladına kavuştu

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 15:50
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti yarın 5. yılına giriyor. 5 yıldır süren evlat nöbetine 364 aile katıldı, 45 aile evladına kavuştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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