16 Eylül 2021, Perşembe
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Evladı için İzmir’den Ankara’ya yürüdü! HDP’ye yürüyen baba linç mi edildi?
Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için İzmir'de evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, eylemini yürüyerek gittiği Ankara'ya taşıdı. Acılı baba HDP'den kızını istedi. HDP önünde babanın linç edilmek istendiği yönünde bilgiler var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.