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Evin enkazından yaralı kurtulan kız çocuğunun acı feryadı: Annemi istiyorum, babamı istiyorum

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 09:33
Katil İsrail bombardımanında evinin enkazından yaralı kurtulan bir kız çocuğu Aksa Hastanesi'ne getirildi. Kız çocuğunun titreyerek "Üşüyorum, annemi istiyorum, babamı istiyorum" demesi yürekleri burktu.
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