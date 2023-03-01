Evim Yuvan Olsun’a destek yağıyor! ATV’nin ekran yüzlerinden kampanyaya destek

Bir gecede evsiz kalan ailelerin üzerinde bir çatı olsun diye başlatılan Evim Yuvan Olsun kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Evlerini açanların, kira yardımı yapanların 10 bini geçtiği seferberliğe ATV'nin ekran yüzleri de destek oluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN