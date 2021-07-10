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‘Evim’ görünümlü saadet zinciri! Markette reyoncuydu Ferrari aldı

İHA
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Giriş: 10.07.2021 11:26
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tasfiye kararı aldığı firmalardan birinin, büyük bir saadet zinciri sisteminin parçası olduğu ortaya çıktı. Bundan 4 yıl öncesine kadar markette reyon görevlisi olan Mahmut B.'nin 2 milyonluk Ferrari California alması dikkat çekti. 13 bini aşkın kişiden aylık yüzde 10 kâr payı vaadi ile 600 milyon lira para toplayan SAS Holding’in yöneticisi Sibel Koçan geçen ay sokak ortasında öldürülmüş, eski eşi Süleyman Aydın ise cinayetten 2 saat sonra intihar etmişti. Sisteme para yatıranlar arasındaysa kimler yok ki...
‘Evim’ görünümlü saadet zinciri!
‘Evim’ görünümlü saadet zinciri!
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