Ev sahiplerinden uyarlama davası! 5 yıl beklemeden dava açılabiliyor

Ev sahipleri, kiracılara hukuki olarak 2 şekilde dava açabiliyor. Biri haklı tahliye talebi, diğeri ise rayiç bedel. Tabi bunlar için belli bir süre ve şartlara gerek duyuluyor. Son dönemde ise yeni bir konu, ev sahipleriyle-kiracılar arasına girdi. O da uyarlama davası. Uyarlama davası açmak için ev sahiplerinin beklemesine de gerek yok. Peki bu durum karşısında kiracılar ne yapmalı? İşte tüm detaylar…

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