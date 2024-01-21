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Ev sahiplerinden uyarlama davası! 5 yıl beklemeden dava açılabiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 23:03
Ev sahipleri, kiracılara hukuki olarak 2 şekilde dava açabiliyor. Biri haklı tahliye talebi, diğeri ise rayiç bedel. Tabi bunlar için belli bir süre ve şartlara gerek duyuluyor. Son dönemde ise yeni bir konu, ev sahipleriyle-kiracılar arasına girdi. O da uyarlama davası. Uyarlama davası açmak için ev sahiplerinin beklemesine de gerek yok. Peki bu durum karşısında kiracılar ne yapmalı? İşte tüm detaylar…
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