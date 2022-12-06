Ev sahipleri yeni bir zam bahanesi daha buldu!

Bazı ev sahipleri, kontrat dönemi bitmemesine rağmen maaşlara yapılacak zamları gerekçe göstererek yılbaşında da kiralara zam istemeye başladı. Bazı ev sahiplerinin vatandaşın alacağı maaş zammına şimdiden göz dikmesi tepkilere neden oldu.

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