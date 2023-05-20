Ev almak isteyenlere büyük fırsat! İstanbul'da yeni konut kampanyası: 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, ilk evini alacaklar için başlattığı 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' projesinin kura başvuruları başladı. 13 bin konut, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 liradan başlayan taksitlerle satılacak. İşte projeye dair tüm detaylar...