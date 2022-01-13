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Etkili kar yağışı nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi

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Giriş: 13.01.2022 09:16
Kar ve fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bugün 5 ilde eğitime ara verildi. Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle bugün yüz yüze eğitim olmayacak. Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de valilik köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim kar engeline takıldı. Eğitimin 1 gün ara verildiği bir diğer il Tunceli oldu. Kar nedeniyle Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde okullar tatil edildi. Söz konusu il ve ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
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