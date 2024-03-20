20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Etimesgut için projeleri neler? Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel A Haber'de anlattı

Etimesgut için projeleri neler? Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 17:10
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı seçim kampanyaları da hız kazandı. Başkentte kıyasıya yarışın sahne olacağı ilçelerden biri de Etimesgut. Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, projelerini A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Etimesgut için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Etimesgut için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Fatih’in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor!
Fatih’in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor!
Özel’in skandal darbe açıklamasına tepki
Özel'in skandal darbe açıklamasına tepki
Murat Kurum’un gençlere yönelik vaatleri!
Murat Kurum’un gençlere yönelik vaatleri!
Ardahan için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Ardahan için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Yüksek yargıda seçim maratonu
Yüksek yargıda seçim maratonu
Seçim yasakları neler?
Seçim yasakları neler?
Seçim sonrası gündem yeni anayasa
Seçim sonrası gündem yeni anayasa
Erdoğan: Emekli ve işçiye yansıtacağız
Erdoğan: Emekli ve işçiye yansıtacağız
Diri fay haritası güncellendi!
Diri fay haritası güncellendi!
CHP’deki para kuleleri görüntülerinde yeni detay
CHP'deki "para kuleleri" görüntülerinde yeni detay
Külliye’de huzurevi sakinleriyle iftar
Külliye'de huzurevi sakinleriyle iftar
Daha Fazla Video Göster