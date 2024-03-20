Etimesgut için projeleri neler? Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel A Haber'de anlattı

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı seçim kampanyaları da hız kazandı. Başkentte kıyasıya yarışın sahne olacağı ilçelerden biri de Etimesgut. Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, projelerini A Haber'de anlattı.

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