Esnafa prim günü müjdesi! Başkan Erdoğan: Prim günü 7 bin 200’e inecek 1 milyon esnaf yararlanacak

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de 135 bin kişinin katıldığı mitingde küçük esnafa prim müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, “ Buradan bakkal pazarcı gibi küçük esnaflarımıza müjde vermek istiyorum. Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak.” dedi.

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