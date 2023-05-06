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Esnafa prim günü müjdesi! Başkan Erdoğan: Prim günü 7 bin 200’e inecek 1 milyon esnaf yararlanacak

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 15:56
Güncelleme:06.05.2023 15:57
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de 135 bin kişinin katıldığı mitingde küçük esnafa prim müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, “ Buradan bakkal pazarcı gibi küçük esnaflarımıza müjde vermek istiyorum. Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak.” dedi.
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