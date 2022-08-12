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Esnafa ekonomiyi soran Akşener istediği cevabı alamayınca bozuldu: Vatandaşı 'oğlum' diyerek tersledi

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Giriş: 12.08.2022 01:38
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de bir esnafı ziyaret etti. Burada işlerin nasıl olduğunu soran Akşener, "Allah'a çok şükür, iyi" yanıtını alınca bozuldu. Art arda sorduğu sorularla, esnafın hükümeti eleştirmesini bekleyen Akşener, vatandaştan istediği cevabı alamayınca "Oğlum" diyerek tersledi.
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