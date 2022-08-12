12 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esnafa ekonomiyi soran Akşener istediği cevabı alamayınca bozuldu: Vatandaşı 'oğlum' diyerek tersledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de bir esnafı ziyaret etti. Burada işlerin nasıl olduğunu soran Akşener, "Allah'a çok şükür, iyi" yanıtını alınca bozuldu. Art arda sorduğu sorularla, esnafın hükümeti eleştirmesini bekleyen Akşener, vatandaştan istediği cevabı alamayınca "Oğlum" diyerek tersledi.