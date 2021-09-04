Eskişehir’de yeni damacana vakası! Damacananın içinden hortum çıktı

Eskişehir'de bir vatandaş büyükşehir belediyesi tarafından dolumu yapılan 'Kalabak' suyunu satın aldı. Ancak eve gittiğinde henüz açılmamış damacananın içerisinde hortum olduğunu fark etti. Belediyeyi defalarca arayan vatandaş muhatap bulamayınca da konuyu yargıya taşımaya karar verdi.

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