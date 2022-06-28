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Eskişehir'de bulunan nadir element ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2022 16:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası, Eskişehir’de nadir bulunan bir element için işleme tesisi kurulacağı müjdesi verdi. Detaylar A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Eskişehir’de bulunan nadir element ne?
Eskişehir'de bulunan nadir element ne?
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