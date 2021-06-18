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Eski Yargıtay Üyesi Ahmet Karadavut’ın hapis cezası onandı

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Giriş: 18.06.2021 14:45
Eski Yargıtay Üyesi Ahmet Karadavut'a FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Örgütün tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu tespit edilen FETÖ’cü Ahmet Karadavut'un teröristbaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından eşi adına Bank Asya'ya hesap açtırdığı ortaya çıktı.
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