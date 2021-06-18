18 Haziran 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Eski Yargıtay Üyesi Ahmet Karadavut’ın hapis cezası onandı
Eski Yargıtay Üyesi Ahmet Karadavut'a FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Örgütün tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu tespit edilen FETÖ’cü Ahmet Karadavut'un teröristbaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından eşi adına Bank Asya'ya hesap açtırdığı ortaya çıktı.