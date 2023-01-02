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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’e son görev! Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 08:56
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Doçent Doktor Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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