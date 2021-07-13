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Eski Türkiye'yi anımsatan görüntüler! CHP'li belediye 8 mahallenin suyunu kesti!

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Giriş: 13.07.2021 16:46
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam ilçesindeki 8 mahallenin suyunu hiçbir gerekçe göstermeden kesti. Musluktan günlerdir su akmayınca eski Türkiye'yi aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bidonlarla su taşıyarak evinin su ihtiyacını karşılamaya çalışan vatandaşlar yaşananlara isyan etti.
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