Eski Türkiye’nin krizleri Erdoğan’la çözüldü

Eski Türkiye’nin birçok krizi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle geride kaldı. İmam-Hatip liselerinin önündeki katsayı engeli, kamudaki Başörtüsü Yasağı ve Ayasofya'nın Cami kimliğine yeniden kavuşması bunlardan sadece birkaçı. A Haber, hafızaları tazelemek adına bu kritik sorunları ve çözüm süreçlerini derledi.