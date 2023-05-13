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Eski Türkiye'nin krizleri Erdoğan'la çözüldü

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Giriş: 13.05.2023 21:02
Eski Türkiye’nin birçok krizi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle geride kaldı. İmam-Hatip liselerinin önündeki katsayı engeli, kamudaki Başörtüsü Yasağı ve Ayasofya'nın Cami kimliğine yeniden kavuşması bunlardan sadece birkaçı. A Haber, hafızaları tazelemek adına bu kritik sorunları ve çözüm süreçlerini derledi.
Eski Türkiye’nin krizleri Erdoğan’la çözüldü
Eski Türkiye'nin krizleri Erdoğan'la çözüldü
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