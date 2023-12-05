Eski İYİ Partili Vedat Yenerer'den Akşener ve İYİ Parti'ye büyük salvolar: HDP'lilerle kucaklaşan dolar milliyetçileri...

İYİ Parti'de yapılan GİK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada CHP'nin ittifak teklifinin reddedildiği ve yerel seçimlerde İYİ Parti'nin her ilde ayrı aday çıkarılacağı belirtildi. Bu karar sonrası özellikle CHP medyası İYİ Parti'yi hedef alırken, İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer'in 4 gün önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Yenerer yaptığı açıklamada İYİ Parti'deki isimleri "Gözlerini para bürümüş ihale ve dolar milliyetçisi" olarak tanımlarken "Kendi gözlerimle gördüm. TBMM koridorlarında HDP'lilerle kucaklaşan İYİ Partililer tanıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...