Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi A Haber’e konuştu: Türkiye’nin çok güçlü bağımsız duruşu var

Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin çok güçlü bağımsız duruşu var" diyen İtalyan siyasetçi, hiçbir Avrupa ülkesinin, Türkiye gibi hareket edemediğinin altını çizdi. Detaylar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel röportajında...

Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi, Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği dış politikadaki başarılı adımları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prodı, başkent Roma'da düzenlenen "Diplomasinin silahları" konulu konferansta, Rusya Ukrayna savaşında Avrupa Birliği'nin tutumunu değerlendirdi.

Konferansın ardından A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya özel açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı da yapmış olan Prodi, Rusya Ukrayna savaşının bir yıldır devam ettiğini hatırlattı. Buna rağmen diplomatik olarak hiçbir ilerleme sağlanamadığını belirtti

İtalyan siyasetçi, Rusya ve Ukrayna'yı şu ana kadar müzakere için masaya oturtabilen ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bağımsız dış politika yürüttüğünün altını çizdi.

Eski İtalya Başbakanı Prodi, Türkiye'nin bölgede önemli roller üstlendiğini vurguladı. Konum ve gücü sayesinde Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlayabileceğini söyledi.

Romano Prodi, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının göründüğü kadar önemli olmadığını savundu, meselenin siyasi anlamda çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.