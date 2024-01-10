Eski İsrail askeri baskınları anlattı: Gece ansızın ailelerin evlerini basıyorduk

Katil İsrail Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda çok sayıda Filistinliyi de dünyanın gözü önünde katlediyor. Batı Şeria'nın tüm şehirlerinde baskınlar sürerken, eski bir İsrail askerinin 6 yıl önce İngiliz televizyon kanalına verdiği röportaj yeniden gündem oldu. Baskınların nasıl planlandığını anlattı...

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