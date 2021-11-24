Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM’de tören

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Güneş için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Güneş için Kocatepe Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek köyünde toprağa verilecek. Hasan Fehmi Güneş, 18 ve 22. dönemde İstanbul milletvekili olarak Meclis’te bulundu. 42. Hükümette İçişleri Bakanlığı yapan Güneş, evli ve iki çocuk babasıydı.

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