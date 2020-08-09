Eski İBB Genel Sekreteri Şişli'nin iftirası yargıdan döndü

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin, 25 İSMEK çalışanı kadını 'görevi kötüye kullanma' ile suçlaması yargıdan döndü. Suçlanan kadınlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin İSMEK'te çalışan kadınlara iftirası yargıdan döndü.

Şişli'nin hem hakaret ettiği hem de 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ismek çalışanı 25 kadın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Suçlanan kadınlar, savcılık tarafından aklandı. 'Zimmetlerine para geçirdikleri' ve 'görevi kötüye kullandıkları' savıyla suç duyurusunda bulunduğu ve Meltem Şişli tarafından hakarete uğramış başörtülü kadınların da aralarında bulunduğu eski İSMEK personelleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

Şişli, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.