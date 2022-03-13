13 Mart 2022, Pazar
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Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı A Haber'de
Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, Ukrayna savaşı hakkında A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Sivillere yönelik saldırıları ve savaşın perde arkasını anlattı.