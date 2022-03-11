11 Mart 2022, Cuma
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın "Burası Çok Önemli" kitabı bugün raflarında
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk ekonomisine ışık tutacak kitabı 11 Mart Cuma günü (bugün) raflardaki yerini alıyor. Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" isimli kitabında, 'Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye'nin Yolculuğu'nu anlattı.