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Eski Fransa Cumhurbaşkanına 1 yıl hapis! Yasa dışı kampanya finansmanı davasında suçlu bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 17:38
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, 2012 cumhurbaşkanlığı kampanyasının yasadışı finansmanlığından 1 yıl hapse mahkum edildi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa’dan aktardı.
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