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Eski eşinin akrabası silahla saldırdı! Namaz kılan adam başından vuruldu

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 09:51
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından camide namaz kıldığı sırada vuruldu. Ağır yaralanan adam hastanede tedavi altına alınırken saldırgan karakola giderek teslim oldu.
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