Eski eşinin akrabası silahla saldırdı! Namaz kılan adam başından vuruldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından camide namaz kıldığı sırada vuruldu. Ağır yaralanan adam hastanede tedavi altına alınırken saldırgan karakola giderek teslim oldu.

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