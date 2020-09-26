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Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay: Türkiye adalet divanına giderse adaları alır

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Giriş: 26.09.2020 20:22
Güncelleme:26.09.2020 20:29
Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşı eski Devlet Bakanı Hasan Aksay iç siyasetten dış siyasete kadar bir ok alanda A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’ne özel kritik açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz’i meselesini masaya yatıran Aksay, “Türkiye adalet divanına giderse adaları alır” dedi. “Türkiye’yi savunma sanayi şaha kaldırdı” mesajı veren Aksay, İHA’larımıza övgüler yağdırdı. 18 yıllık Başkan Erdoğan iktidarına da değinen Hasan Aksay, “Türkiye’nin Karadeniz’deki gaz keşfini birilerini üzdü” açıklamasını yaptı.
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