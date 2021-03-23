A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eski Bakan Bülent Akarcalı Orhan Pamuk'un "Ayasofya laikliğin simgelerinden biriydi" ifadelerini değerlendirdi. Bu açıklamanın son derece gereksiz olduğunu vurgulayan Akarcalı, "Eğer talimat aldığı efendileri kutuplaştırmayı keskinleştirmek için bir yol haritası çizdiyse o da ona uymuştur" dedi.