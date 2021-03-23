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Eski Bakan Bülent Akarcalı'dan Orhan Pamuk yorumu: "Eğer talimat aldığı efendileri..." A Haber ekranlarında flaş sözler...

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Giriş: 23.03.2021 23:54
Güncelleme:24.03.2021 00:13
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eski Bakan Bülent Akarcalı Orhan Pamuk'un "Ayasofya laikliğin simgelerinden biriydi" ifadelerini değerlendirdi. Bu açıklamanın son derece gereksiz olduğunu vurgulayan Akarcalı, "Eğer talimat aldığı efendileri kutuplaştırmayı keskinleştirmek için bir yol haritası çizdiyse o da ona uymuştur" dedi.
Eski Bakan Bülent Akarcalı'dan Orhan Pamuk yorumu: Eğer talimat aldığı efendileri... A Haber ekranlarında flaş sözler...
Eski Bakan Bülent Akarcalı'dan Orhan Pamuk yorumu: "Eğer talimat aldığı efendileri..." A Haber ekranlarında flaş sözler...
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