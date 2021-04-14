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Eski amirallerin darbe imalı bildirisi! Başkan Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değil

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Giriş: 14.04.2021 16:57
Güncelleme:14.04.2021 17:16
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Tüm insanlığın kullanımına sunacağız" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi." ifadelerini kullandı. 104 emekli amiralle ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Çok bu işi seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Ama kalkıp da 104 tane koordine olan aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya koyulmasını, bir başkomutan olarak Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin birlik beraberliğinden sorumlu olan birisi olarak kabul etmemiz mümkün değil." dedi.
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