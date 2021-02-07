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Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber'e konuştu! Yeni anayasada neler değişecek?

A Haber
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Giriş: 07.02.2021 23:57
Güncelleme:08.02.2021 00:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi yeni anayasa çağrısı ne anlama geliyor? Yeni anayasa ile hedeflenen ne? Mevcut anayasamızdaki eksiklikler neler? Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına katılarak yeni anaysa gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BU AYIPTAN KURTARILMALIDIR"

Başkan Erdoğan'ın gündeme getirdiği anayasa değişikliği konusu hakkında fikir beyan eden Bozdağ, "Bir toplumda herkes ittifak eder de bir şeyin ihtiyaç olduğu ve giderilmesi gerektiği konusunda bunu başaramazsa o toplum için, o siyasi partiler için, o ülke için büyük bir ayıptır. Türkiye 60 yıldır yaklaşık darbe anayasalarıyla yönetiliyor. Bu darbe anayasalarıyla yönetilme ayıbından Türkiye'yi birlikte kurtarmamız gerekiyor." dedi.

BOZDAĞ'DAN ÖNEMLİ ANAYASA ÇAĞRISI

Milli takım ruhuyla anayasa için hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Uzlaşma masası kurulduğunda geçmişte görüş değişiklikleri, geri adım atmalar yenilgi gibi kabul edildi. Halbuki biz bunu başarı gibi kabul edip, bir sorunu çözdük, uzlaşamadığımız bir konuda uzlaştık. Bir meselede ortaya yeni bir şey koyduk diye bir başarı kabul edersek mesafe alırız. Bunu önleyen şey masaya oturanlar, Türk milleti adına takım ruhuyla oturmuyorlar. Biz milli takım kuruyoruz. Her takımdan oyuncu var. Her takım kendi takımının başarısı için oynamıyor. Milli Takımın başarısı için oynuyor. Uzlaşma kurulu kurulacaksa, oraya herkes kendi partisinin başarısı için değil Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin menfaati, en doğruyu bulmak için oturursa biz başarı elde ederiz." mesajını verdi.

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