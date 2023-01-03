ESİR TAKASINDA KRİZ NASIL AŞILDI? Takas işlemi casusluk ve savaş filmlerini aratmadı

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen esir takası dünyada büyük ses getirdi. Müthiş takasta düğümü Türkiye'nin duruşu çözdü. Yaşananları kaleme alan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna esir takasında son dakikada 'eşzamanlı değişim' krizi çıktı. Ukrayna 'Önce bizimkiler bırakılsın' diyerek Putin'in yakın adamı olan Medvedçuk'u uçağa bindirmedi. Türkiye'nin "Bizde güven esastır. Ya eşzamanlı değişimi kabul edin ya başka ülkeye gidin" restiyle taraflar kurallara uydu. Müthiş takasta düğümü Türkiye'nin duruşu çözdü.

Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında değerlendirmeleri:

"Filmlere taş çıkartacak bir yöntemle bu işlemler gerçekleşiyor. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladı. Bu savaş ile birlikte barış diplomasisini izleyen tek ülke Türkiye oldu. Ülkelerin dışişleri bakanları Antalya'da masaya oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'nü fazlasıyla hak eden Tahıl Koridoru Anlaşması'na giden süreç yaşandı ve taraflar İstanbul'da sözleşmeyi imzaladı.

Oradaki anlaşma bugün birçok dünya ülkesinin geleceğini aydınlattı. Bunlardan sonra eylül ayı içerisinde de gerçekleşen bir esir takası var. Aslında dünya bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM için ABD'de bulunduğu sırada bir ABD televizyonuna verdiği mülakatta bilgilerini paylaşmıştı. Rusya lideri Putin'in yakın arkadaşı olan Medvedçuk'un iadesi için Rusya farklı kanallardan devreye girdi ama netice alamadı. Ukrayna için ise kritik öneme sahip Azov Taburu ve komutanları vardı.

Bu takas için hem Rusya hem Ukrayna Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk İstihbarı bunu neticelendirmede gerçekten bir marka. Bu görüşmelerden sonra mutabakat sağlanınca yer olarak Ankara Esenboğa belirlenmiş. Ruslar 215 Ukraynalı esiri uçağa bindirip Türkiye getiriyor bunların içerisinde Azov Komutanları da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm süreçleri yakından takip ediyor.

Ukrayna 'önce askerlerinin serbest bırakılması sonra Medvedçuk'u bırakma teklifini' getiriyor. Bu noktadan sonra doğrudan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ile temasa geçiliyor. Burada 'ya eş zamanlı olur ya da başka ülkelere yönelin' karşılığı veriliyor. Bu mesajdan sonra Medvedçuk uçağa bindirilip getiriliyor. Burada taraflar uçaklara karşılıklı olarak kendi ekiplerini gönderiyorlar. Kontrollerden sonra esir takası yapılıyor.

Türkiye'nin ortaya koyduğu bu modelden sonra Rusya ve Ukrayna arasında sınır hatlarında farklı zamanlarda farklı sayılarda esir takasları gerçekleşti. Savaşan iki ülkenin güven duyduğu lider ve güven duyduğu bir ülke ile bu takası yapması 2022'ye damga vuran olaylardan bir tanesidir."