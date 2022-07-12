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Esenyurt'ta selin izleri siliniyor! 144 konutta zarar tespit çalışması bitti, iş yerlerinde sürüyor

A Haber
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Giriş: 12.07.2022 09:43
İstanbul'un Esenyurt'u vuran selin izleri siliniyor. Selde zarar gören konut sahiplerine ödemeler yapıldı. 144 konutta zarar tespit çalışması bitti, iş yerlerinde sürüyor. Selde zarar gören 144 konut için toplam 3 milyon 21 bin TL ödendi. 80 bin TL'ye kadar olan zarar ödemeleri hesaplara yatırıldı. Sel sonrası barınma ihtiyacı olan 98 kişi KYK'ya yerleştirildi. AFAD genel temizlik çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını açıkladı. Peki bölgede son durum nedir? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu izlenimlerini aktardı.
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