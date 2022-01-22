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Esenyurt'ta panik anları! Park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

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Giriş: 22.01.2022 15:47
Esenyurt'ta park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.
Park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
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