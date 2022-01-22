22 Ocak 2022, Cumartesi
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Esenyurt'ta panik anları! Park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Esenyurt'ta park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.