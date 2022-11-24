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Esenyurt’ta kapatılan dönemeç tartışması büyüyor! İBB’nin kapattığı dönemeç yolu uzattı mı?

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 14:56
İstanbul Esenyurt'ta dönemeç tartışması hayati bir hal almış durumda. Hastaneler bölgesinde İBB'nin kapattığı dönemeç, ambulansların trafikte geçirdiği süreyi uzattı. Ambulans şoförlerinin tepkisine, vatandaş tepkisi de eklendi.
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