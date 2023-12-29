Esenyurt’ta dere yeniden köpürdü! Kötü koku yayıyor

İstanbul Esenyurt'ta hem fabrikaların önünden hem de mahalle aralarından geçen Haramidere'de köpürmeler artarak devam ediyor. Köpükle beraber yükselen kötü koku çevre sakinlerini de tedirgin etmeye başladı.

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