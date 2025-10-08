08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Esenyurt'ta bıçakla caddeye çıktı, tehditler savurdu
Esenyurt’ta bıçakla caddeye çıktı, tehditler savurdu

Esenyurt'ta bıçakla caddeye çıktı, tehditler savurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 11:57
Esenyurt'ta sinir krizi geçiren bir şahıs, bıçakla caddeye çıkarak tehditler savurdu. Zanlı, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta bıçakla caddeye çıktı, tehditler savurdu
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
Başkan Erdoğan’dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Linç korosu CHP’nin eseridir
"Linç korosu CHP'nin eseridir"
Sivil anayasa irademiz baki
"Sivil anayasa irademiz baki"
Özgür Özel’e sert sözler: Kukla genel başkan...
Özgür Özel'e sert sözler: Kukla genel başkan...
Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak
"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak"
A Haber aktivistlerin getirileceği limanda
A Haber aktivistlerin getirileceği limanda
Kredi kart borçları da yapılandırılacak!
Kredi kart borçları da yapılandırılacak!
Gazze’de barış süreci: Hamas ile temastayız
Gazze'de barış süreci: Hamas ile temastayız
Türkiye ABD’den F-35 alacak mı?
Türkiye ABD'den F-35 alacak mı?
Hamas’ın barış adımı! Başkan Erdoğan: Trump ricada bulundu
Hamas'ın barış adımı! Başkan Erdoğan: Trump ricada bulundu
Daha Fazla Video Göster