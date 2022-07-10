10 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Esenyurt Haramidere'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Esenyurt Haramidere'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2022 08:00
Meteroroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da tahmin edilen şiddetli yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak megakentin her iki yakasında da etkili oldu. Haramidere'de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Selin verdiği zarar gün aydınlanmasıyla drone kamerasına yansıdı.
Haramidere’deki sel felaketi havadan görüntülendi
Haramidere'deki sel felaketi havadan görüntülendi
A Haber Mehmetçik’i yalnız bırakmadı! Yerli ve milli silahlar orduyu güçlendirdi | Yeraltı Görüntüleme Cihazı ilk kez A Haber’de
A Haber Mehmetçik'i yalnız bırakmadı! Yerli ve milli silahlar orduyu güçlendirdi | Yeraltı Görüntüleme Cihazı ilk kez A Haber'de
Kahraman askerden A Haber’de Zap şiiri!
Kahraman askerden A Haber'de Zap şiiri!
A Haber Bingöl’de Mehmetçik’in yanında! Kahramanlar Komando Andı’nı okudu
A Haber Bingöl'de Mehmetçik'in yanında! Kahramanlar Komando Andı'nı okudu
Siyasi hayatı değiştiren gün: 24 Haziran
Siyasi hayatı değiştiren gün: 24 Haziran
Zelenskiy’den Türkçe ’Kurban Bayramı’ mesajı
Zelenskiy’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı
Türkiye’nin enerji şehri!
Türkiye’nin enerji şehri!
PKK’lılar İsveç’te Öcalan posterleriyle yürüdü!
PKK'lılar İsveç'te Öcalan posterleriyle yürüdü!
6’lı masada ‘Ağustos’ hazırlığı!
6’lı masada ‘Ağustos’ hazırlığı!
Kurban Bayramı’na özel video!
Kurban Bayramı’na özel video!
27 yıldır dinmeyen acı!
27 yıldır dinmeyen acı!
Siyasete Bayram molası
Siyasete Bayram molası
Daha Fazla Video Göster