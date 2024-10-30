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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum kararı! Ahmet Özer yerine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum kararı! Ahmet Özer yerine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl atandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 21:19
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı, terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.
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