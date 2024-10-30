30 Ekim 2024, Çarşamba
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK’nın elebaşlarından Remzi Kartal ve 690 terör örgütü üyesiyle görüşmüş
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Karaman, “Ahmet Özer hakkında terör örgütü üyeliğinden bir gizli bir soruşturma yürütülüyormuş. Bu soruşturma çerçevesinde bu sabah gözaltı talimatı verildi. Özer’in evinde, aracında, iş yerinde, odasında arama yapıldı ve Özer gözaltına alındı. Neden gözaltına alındığı çok merak ediliyor. Çok küçük ipuçları vereceğim. Özer’in terör örgütünün elebaşlarından Remzi Kartal ile telefon görüşmeleri tespit edilmiş. Kartal, terör örgütünün en tepe sözde yöneticilerinden bir tanesidir. Ayrıca 690 terör örgütü üyesi ile de telefon trafiğinin olduğuna yönelik bilgiler var.” ifadelerini kullandı.