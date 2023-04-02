Esenler'de İSKİ'nin bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi

Esenler Aziziye Caddesi'nde İSKİ tarafından gerçekleştirilen ve bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi. 2 aydır yolların bozuk olduğunu ve bölgede yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.