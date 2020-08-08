08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Esenler'de İSKİ isyanı! Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Esenler'de İSKİ isyanı! Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2020 11:45
Güncelleme:08.08.2020 12:04
İstanbul Esenler'de uzun süredir bitmeyen İSKİ çalışması nedeniyle mağdur olduklarını belirkten mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakini Emre Yaşar, "Ortalama bir ay oldu burada çalışma yapıyorlar. Çalışanlar normal çalışırken, bir hafta sonra maaşlarını alamadıkları sebebiyle işi bıraktılar." dedi.

Esenler Tuna Mahallesi 721 Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce kanalizasyon borusu döşemek için başlayan çalışmalar bir türlü bitmedi.

Çalışmaların aralıklarla yapıldığını belirten mahalle sakinleri, İSKİ tarafından kazılıp kapatılan yerlerin bir daha kazılacağının sölendiğini iddia etti.Kazı yapılan sokaktaki binalarda çatlaklar olduğu da görüldü.

Kazılan noktaların önlem alınmadan açık bırakıldığı sokakta, çocukların oyun oynarken çukura düştüğü iddia edildi.

Mahalle sakinleri, çalışanların İSKİ'den maaşlarını alamaması sebebiyle kazı çalışmasının uzun sürdüğünü ileri sürdü.

"MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İÇİN İŞİ BIRAKTILAR"
Mahalle sakini Emre Yaşar, "Ortalama bir ay oldu burada çalışma yapıyorlar. Çalışanlar normal çalışırken, bir hafta sonra maaşlarını alamadıkları sebebiyle işi bıraktılar. Bir iki gün çalışmadılar ondan sonra tekrar başladılar. Dün de bir haber geldi. Sol taraftaki binaların hiçbirinin kanalizasyonu olmadığından dolayı tekrardan kazacaklarmış. Bir daha yeniden iş çıkartacaklar. Daha önce kazdıkları binaların kanalizasyon borularını döşememişler. Bu yüzden tekrar kazacaklar." diye konuştu.

A Haber ekibi Beyrut’ta!
A Haber ekibi Beyrut’ta!
Esenler'de İSKİ isyanı! Mahalle sakinleri tepki gösterdi
Esenler'de İSKİ isyanı! Mahalle sakinleri tepki gösterdi
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Lübnan'a kritik ziyaret
İlk toplantı bugün! Yola kimle devam edecek?
İlk toplantı bugün! Yola kimle devam edecek?
İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına cevap!
İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına cevap!
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama!
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama!
Bitlis'te korkutan deprem!
Bitlis'te korkutan deprem!
Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı
Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı
TSK'dan Suriye'de sürdürülen operasyonlarla ilgili flaş karar
TSK'dan Suriye'de sürdürülen operasyonlarla ilgili flaş karar
7 Ağustos verileri açıklandı! Günlük test sayısı 57 bin sınırında...
7 Ağustos verileri açıklandı! Günlük test sayısı 57 bin sınırında...
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
Daha Fazla Video Göster