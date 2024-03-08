Esenler Otogarı’nın içler acısı hali! İBB’nin reklam belediyeciliği deşifre oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, esenler otogarı için bir reklam hazırladı. Eski ve yeni halinin kıyaslandığı otogarda ilginç bir durum vardı. Kötü olarak çekilen sahnelerin hali eskiye değil, günümüze ait. İBB başkanının tepeden tırnağa yeniledik dediği otogara a haber ekibi gitti. İçler acısı hali görüntüledi.

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