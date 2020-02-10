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10.02.2020

Esed rejiminin kalleş saldırısını Rusya nasıl değerlendirdi? |Video

Esed rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısı sonucunda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı. Kalleş saldırı Rusya'da nasıl değerlendirildi? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında Moskova'dan detayları bildirdi. Kişiyev, "Rus yetkililer herhangi bir açıklama yapmasa da Rus basınında geniş yankı uyandırdı" dedi
Son dakika: Esad rejiminden İdlibde kalleş saldırı! MSB: 5 asker şehit oldu, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı SON DAKİKA: ESAD REJİMİNDEN İDLİB'DE KALLEŞ SALDIRI! MSB: 5 ASKER ŞEHİT OLDU, ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI
İdlibde 2. kalleş saldırı: 5 Şehit! Başkan Erdoğan, MSB Bakanı Akar ile görüştü İDLİB'DE 2. KALLEŞ SALDIRI: 5 ŞEHİT! BAŞKAN ERDOĞAN, MSB BAKANI AKAR İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Canlı yayında flaş sözler: Rejim resmen aklını kaybetmiş SON DAKİKA: CANLI YAYINDA FLAŞ SÖZLER: REJİM RESMEN AKLINI KAYBETMİŞ
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