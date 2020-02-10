Esed rejiminin kalleş saldırısını Rusya nasıl değerlendirdi? |Video

Esed rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısı sonucunda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı. Kalleş saldırı Rusya'da nasıl değerlendirildi? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında Moskova'dan detayları bildirdi. Kişiyev, "Rus yetkililer herhangi bir açıklama yapmasa da Rus basınında geniş yankı uyandırdı" dedi