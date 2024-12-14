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Esad’ın zindanlarında 10 yıl kalan Türk A Haber’de: Kalın kablolardan sopalar ile darp edildik!

Esad'ın zindanlarında 10 yıl kalan Türk A Haber'de: Kalın kablolardan sopalar ile darp edildik!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.12.2024 23:59
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından katliam ve işkence hapishaneleri deşifre oldu. İşte o zindanlarda iş adamı Vakkas Orhan 10 yıl kaldı. Ticaret için gittiği Suriye’de tutuklanan Orhan, 2021 yılında özgürlüğüne kavuştu. A Haber ekibimiz Orhan’ın evine konuk oldu. Orhan ajanlıkla suçlandığını ifade ederken cezaevinde çok dayak yediğini belirtti. İşte o özel röportaj....
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Esad’ın zindanlarında 10 yıl kalan Türk A Haber’de: Kalın kablolardan sopalar ile darp edildik!
Esad’ın zindanlarında 10 yıl kalan Türk A Haber’de!
Esad'ın zindanlarında 10 yıl kalan Türk A Haber'de!
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